Novo trecho da Beira Rio de Brusque tem data para liberação

Foto: Prefeitura de Brusque/Divulgação

O vice-prefeito de Brusque, Deco Batisti (PL), anunciou que o lote 2 da ampliação da Beira Rio será liberado para trânsito no dia 31 de janeiro. Um passeio de moto pela cidade vai marcar a abertura do trecho.

Trata-se da continuidade da avenida Ernesto Werner, nome dado à nova Beira Rio. O trecho que será liberado vai da empresa Irmãos Hort até a ponte José Germano Schaefer (Pilolo), no bairro Rio Branco.

O ato inicia às 10h30. O passeio de moto sairá da Prefeitura de Brusque, no Centro I, e seguirá por pontos turísticos da cidade.

O final do trajeto será a nova Beira Rio, em que haverá apresentações e a liberação do trânsito.

Apesar da liberação da continuidade da avenida, a inauguração deve ocorrer apenas no final de março. Na ocasião, serão inaugurados tanto o lote 1 quanto o lote 2 da ampliação da Beira Rio.

O novo trecho da avenida Ernesto Werner será liberado sem iluminação, assim como aconteceu com a avenida Valdir Batisti (Beira Rio entre Apae e nova ponte Jardim Maluche-Rio Branco). Os postes estão sendo instalados.

O que falta agora

Com a liberação dos lotes 1 e 2 e da inauguração em março, o próximo passo deve ser a elaboração do edital de licitação do lote 3. Os dois primeiros lotes foram executados pelo consórcio Freedom/Pacopedra/Augusto.

O terceiro lote vai da ponte do Pilolo até a ponte Alois Pettermann, no bairro Dom Joaquim. Há ainda outros dois lotes, sem previsão de execução.

O quarto lote se refere a um pequeno trecho entre a ponte Norberto Furbringer e a rua Orides Schwartz, ligando a avenida Ernesto Werner ao bairro Guarani. Por fim, o lote 5 se refere à continuidade da avenida Luiz Henrique da Silveira até a rua Abraão de Souza e Silva (Estrada da Fazenda).