Obra de drenagem altera trânsito no bairro Steffen, em Brusque, a partir desta quinta-feira

Divulgação

A partir das 6h desta quinta-feira, 22, terá inicio uma nova etapa da obra que já está sendo realizada pela Secretaria de Obras no sistema de drenagem urbana no bairro Steffen. Um trecho da rotatória do Steffen, que dá acesso à rua Blumenau, no sentido ao Centro, ficará bloqueado para a construção de uma caixa de ligação do sistema de drenagem. A previsão é de até 10 dias de intervenção, mas pode sofrer alterações conforme as condições climáticas.

Apesar da interdição, o fluxo para os motoristas que vêm do Centro pela rua Blumenau em direção ao bairro Bateas, pela rodovia Ivo Silveira, não será afetado. Já os condutores que circulam do bairro São Pedro em direção aos bairros Steffen e Bateas não conseguirão realizar esse trajeto pela rua Guilherme Wegner enquanto durarem os trabalhos.

Para quem vem da região do bairro São Pedro, a orientação é seguir pela rua São Pedro, acessar a rua Felipe Schmidt, virar à esquerda na rua Benjamin Constant, sair na rua Otto Renaux e então seguir pela rua Blumenau, dando continuidade ao deslocamento.

Já os condutores vindos do bairro Bateas e regiões próximas pela rodovia Ivo Silveira não conseguirão acessar a rua Blumenau pelo trecho interditado. Nesses casos, o tráfego segue normalmente em direção aos bairros São Pedro, Centro e regiões próximas pela Rua Guilherme Wegner.

Para garantir que os condutores compreendam as alterações e consigam circular com mais tranquilidade pela região, a Secretaria de Trânsito e Mobilidade (Setram) atuará no local com reforço na sinalização viária. As equipes estarão presentes desde o início da intervenção, realizando ajustes conforme o comportamento do fluxo ao longo dos dias.

Este trabalho da Setram será contínuo durante todo o período da obra. “Nossa equipe estará atuando desde o início da intervenção com a implantação de placas, cones e demais dispositivos viários justamente para orientar os motoristas e organizar o fluxo no local”, explicou o diretor de Sinalização da Setram, Deivison Casagrande.

“A sinalização será ajustada conforme a dinâmica do trânsito, garantindo que quem passa pela região consiga compreender os desvios e seguir viagem com mais tranquilidade”, garantiu.

Esta intervenção faz parte de um conjunto de ações realizadas pela prefeitura para melhorar os sistemas de drenagem em diferentes pontos da cidade, reduzindo alagamentos que afetam os moradores, comerciantes e a mobilidade urbana.

Segundo a Prefeitura de Brusque, embora as mudanças provoquem ajustes temporários no trânsito, os trabalhos são considerados necessários para assegurar melhores condições de circulação e mais tranquilidade para quem utiliza as vias diariamente. A orientação é que os motoristas redobrem a atenção ao passar pela região e respeitem a sinalização implantada.