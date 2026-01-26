Prefeitura de Brusque libera novo trecho da Primeiro de Maio para trânsito local nesta terça-feira
Liberação permite acesso ao comércio entre a Curva do Wanca e o Senai
A Prefeitura de Brusque libera, a partir das 7h30 desta terça-feira, 27, um novo trecho da obra da Avenida Primeiro de Maio para trânsito local e acesso ao comércio.
A liberação compreende o segmento entre a Curva do Wanca e as proximidades do Senai.
Com a mudança, motoristas que circulam ou têm destino dentro desse trecho passam a utilizar a via, desde que respeitem as condições temporárias impostas pela obra, que segue em execução no local.
A administração municipal orienta condutores e pedestres a redobrarem a atenção durante a circulação.
Além disse, pede cautela e respeito a sinalização instalada ao longo da avenida enquanto os trabalhos continuam.