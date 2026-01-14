Quais foram as infrações mais cometidas no trânsito de Brusque em 2025

Foto: Divulgação/Prefeitura de Brusque

Ao longo de 2025, Brusque registrou 37.165 infrações de trânsito. Os dados constam em um levantamento da Secretaria de Trânsito e Mobilidade (Setram), que analisou as ocorrências do ano e elencou as dez infrações mais cometidas nas vias urbanas do município.

Entre elas, o estacionamento em desacordo com a regulamentação lidera o ranking, concentrando 36,08% dos registros. Na sequência, a falta do uso do cinto de segurança chama atenção, representando 13,70% das infrações e figurando como a segunda mais cometida na cidade.

Outro comportamento recorrente identificado no levantamento é o uso de celular ao volante, responsável por 7,46% das infrações registradas.

O ranking também reúne infrações relacionadas ao desrespeito à sinalização, à circulação em locais ou horários não permitidos e outras condutas.

Segundo a Setram, a análise dos dados não se limita ao aspecto punitivo. O objetivo é compreender padrões de comportamento para orientar ações educativas, de fiscalização e de engenharia de tráfego, direcionando esforços para os pontos mais sensíveis identificados ao longo do ano.

“Quando analisamos um volume de mais de 37 mil infrações em um único ano, fica claro que o desafio do trânsito passa, principalmente, pelo comportamento”, comentou o secretário Emerson Andrade.

“A falta do cinto de segurança, por exemplo, aparece entre as infrações mais registradas e é algo simples, que depende apenas de escolha. Esses dados nos ajudam a orientar ações e reforçar que atitudes cotidianas fazem diferença na preservação de vidas”, completou.

Confira as 10 infrações mais cometidas em Brusque em 2025:

1. Estacionar em desacordo com a regulamentação (estacionamento rotativo) – 36,08%

2. Deixar de usar o cinto de segurança – 13,70%;

3. Uso de telefone celular ao volante – 7,46%;

4. Transitar em local ou horário não permitido – 6,69%;

5. Dirigir segurando ou manuseando celular – 4,37%;

6. Conduzir veículo não devidamente licenciado – 3,13%;

7. Estacionar em local proibido pela sinalização – 2,48%;

8. Deixar de usar calçado adequado ao dirigir – 1,26%;

9. Dirigir sem possuir CNH ou permissão – 1,15%,

10. Estacionar sobre o passeio – 1,09%.

