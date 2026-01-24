Rua Gustavo Halfpap será interditada no sentido Primeiro de Maio na segunda; saiba por quanto tempo

Foto: Google Maps/Reprodução

Na próxima segunda-feira, 26, a rua Gustavo Halfpap estará bloqueada para trânsito de veículos no sentido Primeiro de Maio, devido às obras de macrodrenagem na região principal do bairro.

A previsão é que o trecho seja liberado novamente na quinta-feira, 29.

O trânsito vindo da Dokassa para a avenida até a antiga Wegner funcionará no sistema “siga e pare” durante a movimentação dos caminhões e galerias necessárias para a obra.

O acesso para moradores e estabelecimentos comerciais e empresariais permanecerá liberado.

Atualização da obra

Os trabalhos na via já na reta final com 80% concluídos. A abertura do trecho está prevista para 2 de fevereiro.

“As obras de macrodrenagem avançaram ao longo da semana na região. O trecho da rua Pedro Noldin foi finalizado, restando apenas a instalação do tubo para a execução da caixa de ligação, o que faz parte do trâmite normal da obra”, afirma o fiscal da obra, Felipe Patel.

A Guarda de Trânsito de Brusque (GTB) pede a compreensão dos motoristas e orienta a utilização de vias alternativas. Quem vem da região sul (Poço Fundo, Santa Luzia, Águas Claras e Zantão) em direção ao Centro deve realizar o desvio pela rua Nova Trento, com acesso local permitido até a Sociedade Beneficente.

Já para quem faz o trajeto do Centro em direção à região sul ou à avenida Primeiro de Maio, o desvio ocorre pela rua Tiradentes, com acesso local liberado até a Dokassa.

A partir da rua Tiradentes, acessando a rua Azambuja, é possível chegar à avenida Primeiro de Maio pelas ruas Ernesto Appel (rua do Barateiro) e Guilherme Ristow (rua da Verdureira do Sid), exclusivamente para veículos leves.