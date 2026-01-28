Início do transporte universitário de Brusque tem data alterada para 2 de fevereiro

Prefeitura de Brusque/Divulgação

Pouco após a abertura das inscrições para o Transporte Universitário referente ao ano letivo de 2026, nesta segunda-feira, 26, o Setor de Transporte Universitário alterou a data do retorno do serviço do transporte do dia 26 de fevereiro para o dia 2 de fevereiro. O principal motivo para a mudança foi por conta dos alunos que possuem aulas de intensivo neste semestre.

De acordo com a Prefeitura de Brusque, a medida foi tomada como maneira de minimizar os impactos aos estudantes e garantir o acesso às atividades acadêmicas neste período, mesmo diante dos trâmites administrativos e legais que regem o serviço.

Taina Cristini, aluna do quinto período de Psicologia da Universidade do Vale do Itajaí (Univali), informou que, desde a abertura das inscrições, os alunos perceberam a indisponibilidade dos ônibus para as aulas de intensivo que acontecem no começo de fevereiro.

"As matérias ofertadas no intensivo pela Univali não são ofertadas por outro formato, não existe a possibilidade de fazer essas matérias no meio do semestre, por exemplo", explicou Taina.

Além dos alunos de cursos que possuem intensivos da Univali, também há outras instituições cadastradas no transporte universitário de Brusque, como o Centro Universitário Avantis (Uniavan) e Universidade Regional de Blumenau (Furb).

Os alunos também relataram instabilidade no sistema de cadastro, porém os problemas já foram corrigidos.

Para os alunos que possuem intensivo

Para a utilização do transporte, será necessária a comprovação de matrícula no período intensivo, a fim de assegurar o atendimento direcionado aos alunos que efetivamente necessitam do serviço neste momento.

O cronograma regular do transporte universitário segue mantido para o início oficial do semestre letivo, conforme planejamento previamente informado.

Validade da inscrição

A validade da inscrição para todos os alunos continua sendo semestral. A cada semestre, os alunos deverão atualizar a grade de horários, como indicado no regulamento do transporte universitário e como é orientado pela Chefia de Transporte Universitário.

As inscrições seguem até sexta-feira, 30, através do site da Prefeitura de Brusque.