Transporte coletivo deve ser retomado na rua Nova Itália, em Brusque, nos próximos dias
Via foi parcialmente liberada após ação da Secretaria de Obras
Moradores da rua Nova Itália, no bairro Santa Luzia, em Brusque, estão sem transporte público desde a última segunda-feira, 13, quando um deslizamento de terra comprometeu a estrada principal da região, que é de chão batido. A interrupção do serviço tem gerado transtornos à comunidade, especialmente para quem depende do ônibus para trabalhar ou estudar.
Segundo um morador, carros, caminhões e até o ônibus escolar estão circulando pelo local, mas os veículos do transporte coletivo ainda não passaram. Ele afirma que a situação está prejudicando os moradores.
O gerente de Operações de Transporte da concessionária responsável, André Gustavo Zendron, informou ao jornal O Município que entrou em contato com a prefeitura e, apesar de ela ter comunicado que a via estaria liberada, a empresa responsável pelo transporte público constatou que ainda não há condições seguras para a circulação dos ônibus no local.
Segundo Zendron, foi feito contato com os responsáveis pelas obras, que garantiram a continuidade dos trabalhos para finalizar os reparos na estrada. No entanto, ainda não há uma previsão oficial para a retomada da linha de ônibus na região.
A empresa reforça que, embora veículos como caminhões e carros estejam conseguindo trafegar pela via, o transporte coletivo só será restabelecido quando houver plenas condições de segurança. “Caso a estrada não esteja em boas condições, não colocamos em risco os passageiros”, destacou o gerente.
O secretário de Obras, Ivan Bruns Filho, ele informou que já estavam atuando nas proximidades do local e, ao identificar a necessidade, ampliaram imediatamente a frente de trabalho. Máquinas adicionais foram deslocadas para o local e os serviços seguiram até o início da noite, permitindo a liberação parcial da via para veículos pequenos.
“Havia uma escavadeira por perto e colocamos mais uma. Trabalhamos até por volta das 19h30 daquele dia para liberar a passagem de veículos pequenos”, afirmou o secretário.
Ele também destacou que a barreira de terra já estava quase completamente removida na manhã desta quinta-feira, 16, e garantiu que esta sexta-feira, o tráfego estará totalmente restabelecido. “A partir de amanhã (sexta), o trânsito vai estar normal. Acredito que a estrada estará toda liberada, com certeza”, completou.
A expectativa é de que, nesta sexta-feira, 17, o trecho já esteja liberado para a circulação do transporte público no bairro.
