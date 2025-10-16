Transporte coletivo deve ser retomado na rua Nova Itália, em Brusque, nos próximos dias

Moradores da rua Nova Itália, no bairro Santa Luzia, em Brusque, estão sem transporte público desde a última segunda-feira, 13, quando um deslizamento de terra comprometeu a estrada principal da região, que é de chão batido. A interrupção do serviço tem gerado transtornos à comunidade, especialmente para quem depende do ônibus para trabalhar ou estudar.

Segundo um morador, carros, caminhões e até o ônibus escolar estão circulando pelo local, mas os veículos do transporte coletivo ainda não passaram. Ele afirma que a situação está prejudicando os moradores.

O gerente de Operações de Transporte da concessionária responsável, André Gustavo Zendron, informou ao jornal O Município que entrou em contato com a prefeitura e, apesar de ela ter comunicado que a via estaria liberada, a empresa responsável pelo transporte público constatou que ainda não há condições seguras para a circulação dos ônibus no local.

Segundo Zendron, foi feito contato com os responsáveis pelas obras, que garantiram a continuidade dos trabalhos para finalizar os reparos na estrada. No entanto, ainda não há uma previsão oficial para a retomada da linha de ônibus na região.

A empresa reforça que, embora veículos como caminhões e carros estejam conseguindo trafegar pela via, o transporte coletivo só será restabelecido quando houver plenas condições de segurança. “Caso a estrada não esteja em boas condições, não colocamos em risco os passageiros”, destacou o gerente.

O secretário de Obras, Ivan Bruns Filho, ele informou que já estavam atuando nas proximidades do local e, ao identificar a necessidade, ampliaram imediatamente a frente de trabalho. Máquinas adicionais foram deslocadas para o local e os serviços seguiram até o início da noite, permitindo a liberação parcial da via para veículos pequenos.

“Havia uma escavadeira por perto e colocamos mais uma. Trabalhamos até por volta das 19h30 daquele dia para liberar a passagem de veículos pequenos”, afirmou o secretário.

Ele também destacou que a barreira de terra já estava quase completamente removida na manhã desta quinta-feira, 16, e garantiu que esta sexta-feira, o tráfego estará totalmente restabelecido. “A partir de amanhã (sexta), o trânsito vai estar normal. Acredito que a estrada estará toda liberada, com certeza”, completou.

A expectativa é de que, nesta sexta-feira, 17, o trecho já esteja liberado para a circulação do transporte público no bairro.

Leia também:

1. Carro que caiu no rio em Brusque ficou trancado em monte de areia e não afundou

2. Brusque chega a marca de 100 dias sem homicídios

3. Secretário de Agricultura de Botuverá vai à Câmara, fala sobre abatedouro e nega responder parte das perguntas

4. “Causos do Galo”: peça com audiodescrição acontece em Brusque; saiba quando

5. VÍDEO – Jovem é flagrado realizando manobra “superman” em scooter elétrica na avenida Beira Rio, em Brusque



Assista agora mesmo!

Antes da Estaiada: conheça a história das antigas pontes do Centro de Brusque:

