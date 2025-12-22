Transporte coletivo em Brusque terá desvio na Avenida Primeiro de Maio; veja quando começa

A partir de 2 de janeiro, algumas linhas do transporte coletivo urbano de Brusque terão itinerário temporariamente alterado devido ao bloqueio total da Avenida Primeiro de Maio, para avanço das obras de macrodrenagem.

As linhas afetadas são Beco Pavesi, Poço Fundo e Ponta Russa, Travessa Santa Cruz (rodízio) e Zantão.

No sentido Centro – Bairro, os ônibus seguirão pela Rua Pedro Werner, contorno da rotatória da Figueira, Rua Azambuja, acesso à Rua Nova Trento e saída pela Rua Florianópolis, retomando o itinerário normal.

Já no sentido Bairro – Centro, os coletivos percorrerão Rua Nova Trento, Rua Azambuja, Rua Tiradentes e acesso à Avenida Primeiro de Maio em direção ao Centro.

A Secretaria de Trânsito e Mobilidade (Setram), por meio da Diretoria de Transportes, reforça que as alterações são temporárias e essenciais para a continuidade das obras.

Os usuários do transporte coletivo devem programar seus deslocamentos com antecedência enquanto a interdição estiver em vigor.

Para mais informações, a Setram disponibiliza o contato: Emerson Luiz Andrade, pelo telefone (47) 8431-6020.

Assista agora mesmo!

Chegada do asfalto entre Brusque e Botuverá trouxe alívio, mas obra enfrentou desafios:

