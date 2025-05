Transporte de estrutura para estação de tratamento de água causa lentidão no trânsito em Brusque

Uma operação de escolta especial movimentou as ruas de Brusque na manhã deste domingo, 25. Um caminhão de grande porte transportando uma estrutura da Estação de Tratamento de Água (ETA) do Samae causou lentidão no trânsito durante seu trajeto entre a Rodovia Antônio Heil e a rua Arnoldo Ristow, no bairro Zantão.

A escolta teve início por volta das 6h da manhã e contou com o apoio da Guarda de Trânsito de Brusque, que também orientou os motoristas no trânsito. O transporte da estrutura exigiu algumas paradas, pois foi necessário levantar os cabos ao longo do caminho para permitir a passagem do caminhão.

A operação teve apoio da Polícia Rodoviária Estadual, além das equipes da Bjnet, Unifique e Celesc.