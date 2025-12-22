Traseira de carro fica destruída após ser atingida por caminhão na rodovia Antônio Heil, entre Itajaí e Brusque

A traseira de um Onix ficou destruída após ser atingida por um caminhão na rodovia Antônio Heil, em Itajaí, na tarde desta segunda-feira, 22. Uma pane no carro fez com que o veículo parasse no meio da pista, sem dar tempo para que o caminhão freasse ou desviasse.

As informações são da Polícia Militar Rodoviária (PMRv). A motorista do carro é uma mulher de 38 anos, enquanto o caminhão era conduzido por um homem de 39 anos. Nenhum dos dois se feriu.

O acidente aconteceu no bairro Itaipava, por volta das 14h30. Ambos os veículos seguiam no sentido Itajaí–Brusque.