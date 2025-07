Tratorista que despencou de barranco em Brusque fala sobre estado de saúde

A jovem tratorista Ana Clara Araújo, de 19 anos, falou pela primeira vez após o grave acidente que sofreu enquanto pilotava um trator no bairro Zantão, em Brusque, no dia 15 deste mês.

A tratorista sofreu duas fraturas na coluna e uma no pescoço, além de um corte no braço. Ela relata ainda que possui fortes dores de cabeça com frequência e que sempre sofre com quedas de pressão. A jovem está em casa e precisando ficar em repouso.



“Estou impedida de levantar da cama, pois não aguento ficar em pé sozinha, tomar banho, essas coisas”. Ela ficará em casa até o fim do atestado de 21 dias, após isso, iniciará um tratamento com fisioterapeutas. “Se der tudo certo na recuperação, é bem provável que sim”, disse Ana, sobre voltar ao trabalho.

Ela menciona que tem interesse em voltar ao serviço de tratorista, mas se não for possível por conta das lesões, ela gostaria de ficar “encostada”, por conta da vértebra. Como teve três fraturas, duas nas costas e uma no pescoço, a jovem precisa verificar se conseguirá realizar os trabalhos no trator, que se movimenta muito durante os serviços. Assim, ressalta a importância da fisioterapia no processo.

Sem recordações

Sobre o momento do acidente, a tratorista disse que não se lembra de como caiu e nem como foi resgatada. “Não lembro de nada, como aconteceu e nem naquela hora, nem depois. Só me lembro três dias depois, quando eu acordei”.

Entretanto, afirmou ter se sentido assustada após descobrir que havia caído de um barranco com um trator, mas também feliz por ter sobrevivido.

O acidente

No dia do acidente, ocorrido no dia 15 de julho, o trator que Ana conduzia acabou despencando de uma propriedade particular da qual a jovem trabalhava. A máquina atingiu duas residências.

Por ter ficado em um local de difícil acesso, o equipamento ficou preso e precisou ser retirado por um guindaste.

Segundo informações de testemunhas, Ana ficou presa no veículo com parte do corpo para fora. Ela foi retirada por socorristas do Corpo de Bombeiros.

