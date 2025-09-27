Trecho da avenida Primeiro de Maio, em Brusque, é interditado para obras neste sábado

O trecho da avenida Primeiro de Maio, nas proximidades da pizzaria Italianinha, em Brusque, foi interditado para obras neste sábado, 27. O bloqueio começou pela manhã.

A interdição seguirá até a conclusão dos serviços. Um prazo não foi informado pela prefeitura. “Pedimos a compreensão dos moradores e motoristas que utilizam a via”, informou a administração em nota.