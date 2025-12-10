Trecho da avenida Primeiro de Maio, em Brusque, será interditado na próxima segunda-feira para obras

O trecho da avenida Primeiro de Maio, em Brusque, entre o Senai e as proximidades da Dokassa, será totalmente interditado na próxima segunda-feira, 15, para obras de pavimentação asfáltica. A interdição ocorrerá das 5h às 12h.

“É pedido a compreensão dos moradores e motoristas que utilizam a via, e recomendamos o uso de rotas alternativas. Caso não haja opções viáveis, sugerimos que antecipem seus deslocamentos ou aguardem a conclusão dos trabalhos”, diz a prefeitura, em comunicado.

