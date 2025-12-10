Trecho da avenida Primeiro de Maio, em Brusque, será interditado na próxima segunda-feira para obras

Interdição ocorrerá das 5h às 12h

Trecho da avenida Primeiro de Maio, em Brusque, será interditado na próxima segunda-feira para obras

Interdição ocorrerá das 5h às 12h

Comente

O trecho da avenida Primeiro de Maio, em Brusque, entre o Senai e as proximidades da Dokassa, será totalmente interditado na próxima segunda-feira, 15, para obras de pavimentação asfáltica. A interdição ocorrerá das 5h às 12h.

“É pedido a compreensão dos moradores e motoristas que utilizam a via, e recomendamos o uso de rotas alternativas. Caso não haja opções viáveis, sugerimos que antecipem seus deslocamentos ou aguardem a conclusão dos trabalhos”, diz a prefeitura, em comunicado.

Leia também:

1. Carro capota na rodovia Pedro Merizio, em Botuverá
2. Trecho da Beira Rio de Brusque será totalmente interditado neste domingo; confira rotas alternativas
3. Energia começa a ser restabelecida nos bairros de Brusque
4. Superintendente da Fundema, de Brusque, é exonerado; saiba quem é o substituto
5. O que se sabe sobre o caso do jovem morto após briga iniciada em Brusque

Assista agora mesmo!

Vilas dos Operários: o que aconteceu com as moradias construídas pela Fábrica Renaux em Brusque:


Siga-nos no Instagram
Entre no canal do Telegram
Siga-nos no Google Notícias
Colabore com o município
Envie sua sugestão de pauta, informação ou denúncia para Redação colabore-municipio
Artigo anterior