Trecho da avenida Primeiro de Maio, em Brusque, será totalmente interditado por quase um mês

A partir de 2 de janeiro, a avenida Primeiro de Maio, em Brusque, estará bloqueada para o trânsito de veículos no trecho que vai da descida da rua Gustavo Halfpap (morro da antiga Panificadora Wegner) até a curva da rua Carlos Wanka. A liberação da via está prevista para 1º de fevereiro.

O fechamento é necessário para a execução da escavação das galerias, da pavimentação e para a conclusão das microdrenagens, iniciadas durante a última interdição, na segunda-feira, 15. A previsão total de entrega da obra é para junho do próximo ano.

A pavimentação definitiva da avenida Primeiro de Maio será realizada posteriormente. O trecho que já está asfaltado servirá como base para a aplicação do novo asfalto, aproveitando o trabalho já executado e evitando o desperdício de recursos públicos.

A Guarda de Trânsito de Brusque (GTB) pede que os motoristas sejam compreensivos e utilizem vias alternativas. Quem segue do bairro em direção ao Centro deve acessar a rua Nova Trento.

Já quem faz o trajeto do Centro para a avenida Primeiro de Maio deve utilizar a rua Tiradentes, nas proximidades do Senai, ou a rua Azambuja. As possibilidades de rotas para o transporte coletivo municipal ainda estão sendo avaliadas.

