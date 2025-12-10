Trecho da Beira Rio de Brusque será totalmente interditado neste domingo; confira rotas alternativas

A Secretaria de Trânsito e Mobilidade (Setram) informa que a Avenida Beira Rio, nas proximidades da Rodoviária de Brusque, no Centro II, ficará totalmente interditada neste domingo, 14, das 8h às 17h, para a execução de um serviço de lançamento de estrutura metálica realizado com auxílio de um guindaste.

A operação envolve o içamento de peças metálicas de grande porte, exigindo que a área fique totalmente livre no entorno da Rodoviária. Por razões de segurança, a circulação de pedestres e veículos será suspensa durante todo o procedimento.

Equipes da Setram e do setor de sinalização estarão no local desde o início da manhã, conduzindo os bloqueios, organizando as rotas alternativas para orientar os condutores ao longo do desvio.

Rotas alternativas sugeridas para o dia da operação

Sentido Fort Atacadista – Jardim Maluche

Os condutores que seguem do Fort Atacadista em direção ao Jardim Maluche deverão utilizar rota alternativa ao lado da Rodoviária, acessando a rua Evaldo Bohn. De lá, poderão seguir até a Rodovia Antônio Heil para dar continuidade ao trajeto.

Sentido Jardim Maluche – Fort Atacadista

Para quem vem do Jardim Maluche em direção ao Fort Atacadista, a alternativa será entrar à direita na rua Elza Hoffmann, na esquina do Supermercado Stock Archer. A partir dali, o motorista deverá virar à esquerda na rua Mathilde Hoffmann, que estará devidamente sinalizada com cones e placas, permitindo essa conversão durante todo o período da interdição.

A Guarda de Trânsito de Brusque (GTB) permanecerá neste ponto ao longo do desvio, acompanhando a movimentação e orientando os condutores para assegurar fluxo organizado e maior segurança na passagem pelo trecho.

Em seguida, os condutores poderão seguir pela via até retornar à rua Evaldo Bohn e, posteriormente, acessar a rua Manfredo Hoffmann, descendo de volta para a Avenida Beira Rio.

A decisão pelo bloqueio integral foi tomada após análise técnica sobre o tipo de operação prevista. “Quando há movimentação de material suspenso, a prioridade absoluta é afastar a circulação até concluirmos o procedimento”, explicou o diretor de sinalização da Setram, Deivison Casagrande.

“Optamos por liberar os trabalhos no domingo justamente para reduzir o impacto no trânsito habitual e garantir que o desvio funcione com tranquilidade. Montamos rotas claras, pontos de bloqueio ao longo do eixo de desvio para que a cidade tenha previsibilidade durante a operação”, completou o diretor.