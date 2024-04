Trecho da Beira Rio é interditado para obras de drenagem no Dom Joaquim

Por causa das obras de drenagem na rua Teresa Peters Schwamberger, no Dom Joaquim, a avenida Beira Rio em frente a este trecho está interditada para a passagem das tubulações que vão do rio Itajaí-Mirim até a via.

Os trabalhos já começaram e devem seguir pelos próximos dias, a depender das condições climáticas, com previsão de conclusão de dez a 15 dias para a instalação de cerca de 175 tubos de diversos diâmetros, em um trecho que deve se estender por 175 metros até chegar à via.

Foi realizado um enrocamento na cabeceira do rio para evitar que a tubulação que irá desaguar no local não seja deslocada pela força da água.

Este ponto inclusive já foi coberto e está fixado, com os trabalhos seguindo adiante pela via.

“Esta é uma região que há anos sofre com alagamentos e por isso mesmo diversos moradores e empresários locais doaram parte dos tubos para os serviços. Além disso, após a conclusão da drenagem, a rua Teresa Peters Schwamberger estará apta para receber o Programa de Pavimentação Comunitária, se houver adesão dos moradores da via”, diz a prefeitura em nota.

