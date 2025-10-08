Trecho da Beira Rio, em Brusque, será interditado para desfile da Fenarreco nesta quinta-feira

Em razão do tradicional desfile de abertura da 38ª Festa Nacional do Marreco, a Fenarreco, a avenida Beira Rio será totalmente interditada nesta quinta-feira, 9, no trecho compreendido entre a rotatória do Jardim Maluche e o Supermercado Fort Atacadista, no bairro Centro II.

O fechamento da via ocorre a partir das 16h, com previsão de liberação às 21h30, após o término do desfile e a limpeza completa do trajeto. Devido à instabilidade climática, uma atualização sobre a realização ou não do desfile será divulgada nesta quinta-feira, às 11h. A princípio, o evento está mantido.

Durante o período de interdição, a equipe de sinalização da Secretaria de Trânsito e Mobilidade (Setram) será responsável pela instalação e posterior retirada das placas informativas e cones, garantindo a organização e a segurança de todo o percurso.

“Desde o início da tarde, nossas equipes estarão mobilizadas para garantir toda a estrutura de sinalização necessária ao desfile”, afirma o diretor de Sinalização da Setram, Deivison Casagrande.

“São dezenas de placas, cones e dispositivos que orientam condutores e pedestres, assegurando que o evento ocorra com tranquilidade e segurança. Após o término do desfile, também faremos a limpeza e a retirada imediata da sinalização para restabelecer o tráfego normal o quanto antes”, explica Deivison.

Além da sinalização, equipes da Guarda de Trânsito de Brusque (GTB) também estarão presentes, reforçando a segurança e a ordem viária durante o desfile.

“Agentes da GTB estarão distribuídos por toda a região, prestando apoio operacional e orientando condutores e pedestres para assegurar a fluidez e o bom andamento do evento e do trânsito”, destaca o diretor de Trânsito, Carlos Roberto Marques.

A meta é garantir a segurança de todos os envolvidos no evento. “Todo o planejamento, estrutura e envolvimento das equipes da Setram têm como objetivo assegurar um trânsito seguro e organizado, tanto para quem participa da Fenarreco quanto para quem estiver circulando pela cidade durante o evento”, reforça o secretário da Setram, Emerson Luiz Andrade.

O desfile é um dos momentos mais aguardados da Fenarreco, reunindo milhares de pessoas que celebram com alegria as tradições germânicas de Brusque. Após o percurso, os participantes seguem em direção ao pavilhão da festa, onde ocorre a sangria do primeiro barril de chope — ato que marca oficialmente a abertura da festa.

A 38ª edição da Fenarreco acontece de 9 a 19 de outubro de 2025, no Pavilhão de Eventos Maria Celina Vidotto Imhof, com 11 dias de muita música, gastronomia e cultura alemã.

