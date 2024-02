Trecho da BR-470 ficará interditado por 20 dias após deslizamento no Alto Vale, atualiza DNIT

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) atualizou neste sábado, 17, o período em que o trecho da BR-470, em Rio do Sul, no Alto Vale do Itajaí, onde houve um deslizamento de terra, ficará interditado. Segundo o órgão, serão pelo menos 20 dias de interdição.

O deslizamento de terra ocorreu na manhã de quarta-feira, 14, e resultou na abertura de uma cratera. Um carro caiu dentro do buraco que se formou, mas felizmente ninguém se feriu. Nesta sexta-feira, 16, foi registrado um novo deslizamento no local.

Ainda na quarta, quando houve o deslizamento, a expectativa do DNIT era que o trecho permanecesse interditado por sete dias, prazo que aumentou após a nova visita técnica do órgão neste sábado.

“A medida visa garantir a segurança dos usuários até que seja definida a melhor solução de engenharia para recuperar o trecho e devolver à rodovia a condições adequadas de trafegabilidade. Os técnicos da autarquia devem definir nos próximos dias um plano de trabalho”, consta na nota publicada pelo DNIT.

A orientação do órgão é que os motoristas de veículos pesados utilizem a BR-282, na Grande Florianópolis, como rota alternativa. Já os veículos leves podem utilizar as ruas de Rio do Sul. O trecho interditado está sinalizado.

