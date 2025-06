Trecho da SC-486, em Botuverá, estará interditado nesta segunda e terça-feira para obras

A rodovia SC-486, em Botuverá, ficará interditada nesta segunda e terça-feira, 2 e 3, para obras do governo do estado. Os serviços serão realizados na localidade de Vargem Pequena, em frente à residência do senhor Delvino Resini.

Motoristas que trafegam pela rodovia devem buscar rotas alternativas, especialmente aqueles que seguem em direção a Vidal Ramos. Vale ressaltar que os desvios não comportam veículos pesados.

De acordo com informações da prefeitura, o trajeto recomendado é pela estrada do Ribeirão do Ouro, acessando a BA 01, no bairro Barra da Areia. O trecho interditado está sinalizado para orientar os condutores.

“A recomendação é redobrar a atenção na região e planejar a rota antes de seguir viagem, evitando transtornos”, orienta a prefeitura.

