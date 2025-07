Trecho da rua General Osório será pavimentado nesta sexta em Brusque; saiba horário de início da obra

O Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae) de Brusque dará continuidade, nesta sexta-feira, 4, à obra de substituição da tubulação que liga a captação de água à Estação de Tratamento Central (ETA). As equipes atuam na rua General Osório, no bairro Guarani, com serviços de escavação, troca da rede e posterior recuperação do asfalto.

A partir das 8h, um novo trecho da via, já com os serviços concluídos, recebe a pavimentação. Em pontos onde o asfalto já havia sido aplicado, mas apresentou afundamentos, as equipes também realizam os devidos reparos para garantir a segurança e a durabilidade da pista.

O Samae orienta os condutores a redobrarem a atenção ao trafegar pelo local e a respeitarem a sinalização de trânsito.

As escavações na rua General Osório seguem sendo realizadas no período noturno, justamente para minimizar os impactos no trânsito da via, que é uma das principais ligações entre Brusque e o município de Guabiruba.

