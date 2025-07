Trecho da rua Hercílio Luz, em Brusque, ficará em meia pista a partir desta segunda-feira; saiba motivo

Teve início nesta segunda-feira, 21, a primeira fase das obras de recuperação asfáltica na rua Hercílio Luz, em trecho localizado no bairro Guarani.Durante a execução dos trabalhos, o tráfego de veículos funcionará em sistema de meia pista, com o apoio de sinalização de “siga e pare”.

Entre 11h30 e 13h30, a via permanecerá liberada nos dois sentidos, porém, não foi divulgada uma data de encerramento do sistema de tráfego.

De acordo com a prefeitura, a intervenção é necessária por conta das escavações realizadas para substituição da tubulação de água, que passa de 250 mm para 500 mm de diâmetro.

A obra integra o projeto de ampliação do sistema de abastecimento, ligando a captação do Samae, no Guarani, à Estação de Tratamento localizada no Centro. O objetivo é garantir mais eficiência na distribuição de água tratada no município.

Segundo o diretor-geral de operações do Samae, Ruan Reis, a execução ocorre em duas frentes: uma equipe atua à noite na escavação e substituição das redes, enquanto outra realiza a pavimentação logo em seguida.

“Reforçamos a importância da colaboração dos moradores, pedimos que respeitem as sinalizações e evitem estacionar veículos no trecho em obra”, disse o diretor.

