Trecho da rua São Pedro será interditado na terça-feira

Na próxima ça-feira, 30, parte da rua São Pedro, nas proximidades da praça Henrique Fischer, mais conhecida como Praça Barriga Verde, será interditada. O fluxo de veículos será interrompido na via para que a equipe da Secretaria de Obras execute os serviços de implantação de tubulação.

De acordo com a equipe técnica, serão assentados, das proximidades do antigo Barriga Verde até a ponte próxima a empresa Tecnofer, tubos de 40 centímetros de diâmetro. Os trabalhos visam melhorar o escoamento das águas e preservar o pavimento asfáltico naquele ponto da via.

As ações, que devem iniciar por volta das 6h, devem se estender ao longo do dia. O órgão destaca que a realização das obras no local está condicionada à estabilidade do clima.