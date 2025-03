Trecho da SC-486, entre Brusque e Botuverá, passa a ser de responsabilidade do estado

O trecho da rodovia SC-486, entre a Uniasselvi, em Brusque, até o município de Botuverá, deixou de ser de responsabilidade municipal e foi estadualizado no ano passado. Mesmo com a troca de gestão, os problemas no asfalto continuam sendo os principais.

O vice-prefeito e secretário de Infraestrutura, Deco Batista, explicou ao jornal O Município as ações realizadas pela prefeitura antes da mudança e as demandas do estado após a transição.

Responsabilidade do estado

Deco afirma que a prefeitura recebeu um documento do estado sobre a mudança, mas sem uma justificativa específica. Uma das situações que ocorreram após a mudança foi a ação da Polícia Militar Rodoviária (PMRv) na rodovia.

O vice-prefeito diz que a polícia entrou em contato com ele para tentar municipalizar novamente o trecho, devido ao longo deslocamento das equipes. “Às vezes, eles se deslocam de Ilhota até aqui para uma batida”.

Nesse cenário, a prefeitura atua em duas frentes: a retomada da municipalização do trecho e a revitalização da rodovia em parceria com o estado. Para que os serviços sejam realizados, será necessário a alteração de alguns termos do convênio que o município tinha com o governo estadual, firmado na época em que o trecho era de responsabilidade municipal.

Na ocasião, o governo havia repassado para o município o valor de R$ 1,5 milhão para a rodovia ser recapeada. Entre as ações estavam a compra de insumos, a aplicação e o transporte da massa asfáltica. Deco afirma que a prefeitura pretende utilizar a usina de asfalto de Brusque para reduzir os custos.

“Ao invés de fazer um convênio no qual a gente licita tudo, vamos licitar os materiais e usá-los na nossa usina. Assim, fica mais barato para nós e também para o estado, além de ser mais rápido”. Agora, com a estadualização, também deverá ser incluída no convênio a fresagem da pista.

Melhorias no trecho

No fim de fevereiro, Deco se reuniu com representantes do governo do estado para tratar dos principais problemas na rodovia. Uma das questões abordadas por ele foi a situação da Travessa Lagoa Dourada, onde o trânsito fica congestionado.

Outro ponto que o vice-prefeito destacou, de forma urgente, foi a reforma da ponte próxima à Marmoraria Erbs. A Secretaria de Infraestrutura realizou um laudo e avaliou que o limite de peso da ponte é de cerca de 20 toneladas, mas constatou que diversos caminhões mais pesados que isso passam por ela diariamente, danificando sua estrutura.

Juntamente com isso, Deco afirmou que a qualidade da pavimentação também é um dos problemas na via. Por fim, além dessas questões, a prefeitura também prevê a possibilidade de duplicação de alguns trechos da rodovia. No entanto, essa situação ainda está sendo avaliada.

A última ação realizada pela prefeitura no trecho foi uma operação tapa buracos mais extensa do que a usual. Deco afirma que os trabalhos foram “paliativos e feitos para não deixar o trecho em condições tão ruins”.

