Trechos da avenida Beira Rio são liberados para o fluxo de veículos

A Secretaria de Obras, em parceria com o Corpo de Bombeiros, liberou nesta -feira, 9, alguns trechos da avenida Beira Rio. Os motoristas podem utilizar a via, da rotatória da Apae até as proximidades do Fort Atacadista e da Academia Viva até a Unifebe.

O trecho entre a ponte Mário Olinger, popularmente conhecida como ponte dos Bombeiros até a rua Maria Raulino Coelho, no bairro Santa Rita, próximo a Academia Viva seguem interditados, recebendo os serviços de raspagem e lavagem da lama.

A Secretaria de Obras destaca que, quatro caminhões trabalham na localidade para adiantar os serviços e liberar o quanto antes a passagem de veículos. Tanto a pasta municipal, quanto o Corpo de Bombeiros estarão durante este 10, concentrados na limpeza da via. O objetivo é que os 7 quilômetros de extensão da pista sejam liberados até amanhã, no fim do dia.