Trechos de terceira faixa na rodovia Pedro Merizio, em Botuverá, já estão em funcionamento

As obras de implantação de dois dos três trechos previstos de terceira faixa da rodovia Pedro Merizio, em Botuverá, já estão finalizadas, enquanto o outro está em fase final.

Os dois trechos finalizados ficam no morro do lixão, um dos pontos em que frequentemente há tráfego em lentidão, sobretudo em razão do fluxo de caminhões e carretas pelo local. A terceira faixa neste ponto também foi projetada buscando trazer também mais segurança a quem trafega no local.

Já o outro fica na região da balança. Neste trecho falta apenas recapeamento de asfalto e finalização, mas a terceira faixa já está sendo utilizada. As obras, que iniciaram em maio de 2024, são de responsabilidade do governo do estado através da Secretaria de Estado da Infraestrutura.

Os três trechos somados têm um quilômetro de extensão. De acordo com a Coordenadoria Regional de Infraestrutura no Vale do Itajaí, outras duas ações de revitalização estão previstas para a rodovia: a elevação da estrada próximo à empresa Baterias Erbs e a recapagem do trecho entre o Centro de Botuverá e o bairro Dom Joaquim, em Brusque.

