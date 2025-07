O Carlos Renaux anunciou, nesta segunda-feira, 21, que Diego Correa é o novo técnico da equipe principal. Ele foi promovido da equipe Sub-17 do tricolor, após a demissão de Luis Carlos Cruz. O treinador teve sua passagem encerrada instantes após o empate sem gols com o Nação, no Augusto Bauer.

O ex-zagueiro de 40 anos, passou por clubes como Caxias, Marília, Paraná e Marcílio Dias em sua carreira de jogador. Como treinador, ocupou a comissão técnica das categorias de base do Carlos Renaux e do Marcílio Dias.

O Renaux volta a campo às 15h deste domingo, 27, contra o Camboriú, no estádio Emília Mendes Rodrigues, em Imbituba. O tricolor tem precisa da vitória e de um empate entre Juventus e Metropolitano para terminar a primeira fase no G-2, que da vaga direta às semifinais.

