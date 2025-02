Trem x Brusque pode ser realizado com portões fechados no Zerão

O jogo entre Trem e Brusque, pela primeira fase da Copa do Brasil, pode ser realizado com portões fechados no estádio Zerão, em Macapá (AP). A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) atualizou a tabela da competição nesta segunda-feira, 17, e ainda há pendências em relação aos laudos técnicos do estádio. A partida tem apito inicial às 20h30 desta quarta-feira, 19.

Na tabela publicada pela CBF, o estádio Zerão tem um asterisco. No documento, consta que “todas as partidas com estádios com (asterisco), decorrem dependências na apresentação dos laudos técnicos exigidos pela CBF no RGC, REC e previstos na legislação vigente. Em caso de não apresentação dos laudos pendentes em até 72 horas da data prevista para a realização da partida, a CBF poderá alterar o local e data da partida, ou determinar que seja realizada com portões fechados.”

Nesta segunda-feira, 17, o prazo de 72 horas já foi ultrapassado, e a delegação do Brusque já está em viagem para a partida. Em suas redes sociais, o Trem se manifestou, pedindo ajuda a políticos do Amapá, como o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União), os senadores Randolfe Rodrigues (PT) e Lucas Barreto (PSD), e o governador do Amapá, Clécio Luiz (SD).

O estádio Milton de Souza Corrêa, o Zerão, é estadual. Inaugurado em 1990, chegou a ter o nome de Ayrton Senna em 1994, mas foi rebatizado com o nome atual meses depois. É o principal estádio do Amapá, conhecido por ter sido construído para ter um lado do campo no hemisfério norte e outro no hemisfério sul.

A presidente do Trem, Socorro Marinho, afirma que o prazo para enviar os laudos é até as 18h desta segunda-feira, 17. Também relatou que o estádio está sendo vistoriado nesta tarde e que acredita na realização do jogo com público.

Atualização em 17/02/2025, às 16h52, com a adição do parecer da presidente do Trem, Socorro Marinho.

