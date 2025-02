O Brusque enfrenta o Trem em 19 de fevereiro, quarta-feira, às 20h, pela primeira fase da Copa do Brasil. A princípio, a partida será realizada no Zerão, em Macapá, capital amapaense. A tabela detalhada da competição foi divulgada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) na noite deste domingo, 9.

Conforme a CBF, o Zerão ainda não possui todos os laudos técnicos exigidos pela CBF no Regulamento Geral de Competições (RGC) e no Regulamento Específico da Competição (REC). Em caso de não apresentação dos laudos pendentes em até 72 horas da data

prevista para a realização da partida, a CBF poderá alterar local e data, ou determinar a realização do jogo com portões fechados.

Nos próximos nove dias, o Brusque terá três partidas consecutivas fora de casa. Nesta quarta-feira, 12, às 20h, enfrenta o Santa Catarina em Rio do Sul, no Alto Vale. No domingo, 16, às 17h30, o quadricolor estará em Concórdia, no Oeste, pela 10ª rodada do Catarinense. Quatro dias depois, na quarta-feira, 19, o desafio está marcado no Zerão, em Macapá, do lado oposto do país, contra o Trem.

O Brusque volta ao Augusto Bauer em 22 de fevereiro, sábado, contra o Hercílio Luz, às 16h30.

Trem

O Trem conquistou as quatro últimas edições do Campeonato Amapaense e é o único representante do seu estado no Brasileiro Série D deste ano. O campeonato estadual começa apenas em março. No único jogo disputado em 2025 até aqui, perdeu por 4 a 1 para o São Raimundo-RR, na primeira fase da Copa Verde.

Jejum a quebrar

A última vitória do Brusque como visitante foi obtida em 28 de fevereiro de 2024: 1 a 0 sobre o GAS, em Boa Vista (RR), pela primeira fase da Copa do Brasil. São 27 partidas, com 13 empates, 14 derrotas, 17 gols marcados e 43 gols sofridos.

