Trenzinho de Páscoa percorre a rota do chocolate neste sábado em Guabiruba; saiba detalhes

O Passeio de Páscoa de Trenzinho – Rota do Chocolate, passará por Guabiruba no sábado, 12. O evento gratuito promete proporcionar momentos inesquecíveis para crianças e adultos, reunindo magia, diversão e muito chocolate.

O trajeto encantado parte da Secretaria de Turismo, anexa à Fundação Cultural, nos fundos da Viacredi, e percorre três paradas: Chocolateria Sta. Catharina, Tia Lice e San’ Nicolao.

Cada ponto da rota reserva doces surpresas e encantos especiais para o público, em uma experiência que combina cultura local, delícias artesanais e o espírito lúdico da Páscoa.

Confira os horários de saída:

Manhã: 09h e 10h30

Tarde: 14h e 15h30

Duração aproximada do passeio: 1h30

Gratuito – basta comparecer e embarcar!

As vagas são limitadas e por ordem de chegada, por isso é recomendado chegar com antecedência para garantir seu lugar.

“Com o coelhinho da Páscoa à frente da aventura e trenzinhos decorados especialmente para a ocasião, o evento é perfeito para famílias que desejam viver uma experiência divertida e envolvente, recheada de chocolate e alegria. Traga as crianças, convide os amigos e embarque nessa viagem mágica pela Rota do Chocolate! Esperamos por você para celebrar a Páscoa com muito sabor, sorrisos e boas lembranças”, divulgou a prefeitura.

