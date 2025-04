Na tranquila rua Oscar Baron, em Guabiruba, a natureza não apenas desabrocha; ela se manifesta em um espetáculo de cores e formas, capaz de emocionar até os mais distraídos.

Sob a dedicação constante de Roberto e Márcia Schlindwein, um pergolado se ergue em perfeita harmonia com o entorno, como se cada pétala soubesse o momento exato de surgir para aguçar os sentidos.

Ali, entre a estrutura cuidadosamente planejada e o esmero diário dedicado a cada ramo, a Strongylodon macrobotrys, popularmente conhecida como trepadeira-de-jade, assume o protagonismo.

Suas flores, em cascata de um tom avermelhado, pendem como joias suspensas, delineando um corredor vivo que instantaneamente prende a atenção dos transeuntes.

Frequentemente, pessoas que passam pela rua fazem questão de parar.

Dessa forma, podem contemplar a cena que parece saída de um sonho e eternizar o momento em fotografias, cuja beleza singular não exige o uso de câmeras avançadas.

Guabiruba entre luzes e flores

Ao cair da noite, o cenário se transforma em um conto de fadas.

A iluminação, estrategicamente disposta pelo casal Schlindwein, revela uma nova dimensão do pergolado.

Ela cria uma atmosfera quase mágica, onde a luz suave realça cada sinuosidade da trepadeira-de-jade. Assim, a rua se transforma em um postal iluminado que convida à admiração.

Além disso, não é incomum observar pessoas chegando ao local, mesmo após o crepúsculo. Elas são atraídas pelo brilho tênue das flores e pelo encanto sereno que o espaço irradia.

Sonho floresce em Guabiruba

Essa beleza teve início em 2020, inspirada por uma reportagem desta mesma coluna sobre um pergolado florido em Brusque, que despertou a imaginação de Márcia.

Aquela imagem permaneceu vívida em sua memória até que, em parceria com Roberto, ela decidiu materializá-la.

Desde então, o que era uma mera inspiração evoluiu para um jardim que atrai olhares curiosos, sorrisos espontâneos e suspiros de admiração.

Guabiruba respira encantamento

A profunda conexão de Márcia com o reino natural vai além da arte da jardinagem, pois a sombra acolhedora do pergolado inspira suas telas. Nelas, ela traduz a mesma delicadeza que aplica ao cuidado de cada flor.

Roberto, por sua vez, é um companheiro constante em todas as etapas dessa jornada, seja com as ferramentas nas mãos, ou compartilhando ideias que nutrem o espírito do lugar.

Juntos, eles infundem sensibilidade em cada detalhe deste santuário que criaram.

Em meio à diversidade de orquídeas, à elegância das rosas e a outras espécies que enriquecem a paleta de cores do jardim, a trepadeira-de-jade se destaca com uma presença magnética.

Seu exotismo singular não apenas captura a atenção, mas também transforma o pergolado em uma entidade viva que parece respirar em harmonia com o ritmo das estações.

Outono em harmonia plena

Este espaço em Guabiruba, pois, transcende a mera concepção de um jardim bem cuidado.

É um refúgio de beleza singular, uma pausa bem-vinda para os olhos e para a alma em meio à agitação da vida cotidiana.

Graças ao amor e à dedicação cultivados por Roberto e Márcia, a rua Oscar Baron está passando por uma transformação completa.

Essa mudança não apenas vem alterar a paisagem, mas também traz uma nova emoção, capaz de envolver e encantar cada pessoa que por ali passa.

Além disso, com o outono em pleno vigor, a rua agora reflete a delicadeza das folhas que caem, adicionando um charme ainda mais poético ao cenário.

Dessa forma, em cada flor que se abre reside uma história silenciosa. Em cada detalhe meticulosamente planejado, ecoa um gesto de carinho.

E assim, com o contraste entre sombras e luzes e a exuberância dos cachos floridos da trepadeira-de-jade, emerge algo que transcende a transformação do espaço.

O que realmente floresce ali é uma expressão de vida, marcada pela dedicação, sensibilidade e o profundo comprometimento do casal com a beleza que eles cultivam.

Galeria de fotos

