Três atletas de Brusque conquistam títulos em etapa do Brasileiro de Bicicross

A equipe brusquense BBF/Bandeirante (Embrast Embalagens/Imobiliária Moresco/FME Brusque) participou do Campeonato Brasileiro de Bicicross no fim de semana, na cidade gaúcha de Campo Bom. O evento contou com mais de 400 pilotos, de 15 estados do Brasil.

A equipe de Brusque foi representada por 14 pilotos que competiram em 13 categorias. Marcelo Debrassi, na Men 30-39 anos, Lucas Moresco Zimmermann, na Boys 11 anos e José Ricardo Lana, na categoria Especial, foram os destaques da equipe, conquistando títulos de campeões brasileiros.

A equipe brusquense ainda teve mais cinco atletas no top 3, mostrando força em várias categorias. O presidente da equipe, Felipe Jacinto, foi vice-campeão na Men 25-29 anos, enquanto Luis Alfredo Sobrinho e a pequena Yasmin Izabel, foram vice-campeões na MTB Open e feminino 9-10 anos, respectivamente. Fechando o top 3 para Brusque, aparecem na terceira posição Jonathan Izabel, na concorrida Men 17-24 anos e o caçula da turma, Pedro Henrique Krieger Fernandes, na Boys 7 anos.

O título nacional por equipes escapou por muito pouco, já que os brusquenses somaram 328 pontos e ficaram com o vice-campeonato, atrás apenas de São José dos Campos (SP), que conquistou 329 pontos.

Confira todos os resultados da BBF/ Bandeirante:

Marcelo Debrassi – Expert 30/39 – campeão

José Ricardo Lana – Categoria Especial – campeão

Lucas Moresco Zimermann – Boys 11 anos – campeão

Luiz Ribas – MTB Open – vice-campeão

Felipe Jacinto – Expert 25/29 – vice-campeão

Yasmim Izabel – Girl 10 anos – vice-campeão

Jonathan Izabel – Expert 17/24 – terceiro lugar

Pedro Henrique Krieger – Boys 7 anos – terceiro lugar

Vinicius Eisendecker – Boys 11 anos – quinto lugar

Anderson Reis – Cruiser 45/49 – sexto lugar

Gilberto Radtke Jr – Expert 17/24 – sétimo lugar

Welliton Baraúna – Boys 14 anos – oitavo lugar

Daniel Benaia Stegemann – Expert 25/29 – quarta de final

Thiago Facchini Visconti – Boys 15 anos – fase classificatória