Brusque será representada por três triatletas na 22ª edição do IronMan Brasil, que será realizada em Florianópolis neste domingo, 19. Rafael Bertolini, Tiago Ventura e André Montibeller estarão competindo, também pela Associação de Triathlon de Brusque (Atribrusque). A prova consiste em 3,8km de natação, 180 km de ciclismo e 42,195 km de corrida, com largada a partir das 6h30 em Jurerê Internacional.

Aos 37 anos, o treinador André Montibeller compete pela quarta vez no Ironman “full” e acredita que nunca havia feito uma preparação tão boa como a atual. Foi ele quem treinou Bertolini e Ventura para a prova deste domingo.

“Neste ano consegui fazer uma preparação muito boa, com um pouco mais de tempo para treinar. E com bons parceiros de treino, o nível subiu. Como treinador consegui conciliar bem a rotina de trabalho, treinos e família, que ganhou mais um membro de três meses, o que acabou exigindo um pouco mais.”

“O que me deixou muito feliz foi a preparação que os meus atletas Rafael e Tiago fizeram.

Pois conseguiram conciliar bem os treinos, trabalho e família e evoluíram bastante. Vai ser um dia muito bom para nós, atletas brusquenses”, completa. Seu melhor tempo no Ironman 70.3 foi 4h06, e 8h58 no full.

O empresário Rafael Bertolini participa pela terceira vez, e também já competiu em cinco edições do IronMan 70.3, com distâncias pela metade. Os treinos foram organizados, seguidos à risca e, sem lesões ao longo da preparação, a expectativa é de um ótimo desempenho.

“Nesse ano conseguimos fazer um ótimo trabalho de preparação física. Com treinos específicos nas três modalidades, junto de um trabalho de fortalecimento e um cuidado especial na alimentação, que fizeram com que eu chegasse até aqui sem nenhuma lesão e com a saúde em dia.”

“Montamos uma planilha de treinos com a qual consegui montar uma estratégia para conciliar, família, empresa e aumentar meu desempenho no esporte.”

Tiago Ventura faz sua estreia no Ironman full. Já disputou duas edições do 70.3 (com seu melhor tempo sendo 5h50), além de sete maratonas. “Fizemos uma preparação física muito boa, desde novembro, nas 3 modalidades. Apesar da agenda de trabalho, com viagens, e os compromissos como pai, esposo, conseguimos fazer todo o ciclo e estamos confiantes que entregaremos o melhor possível na prova.”

Trajeto

A largada começa na praia em Jurerê Internacional, com a natação. Depois, os triatletas partem para o ciclismo, pedalando 180km em duas voltas, passando pela avenida Beira Mar Norte e chegando até a Via Expressa Sul. De volta a Jurerê Internacional, há a maratona, com 42,2km de corrida.

