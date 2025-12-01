Três carros se envolvem em acidente em rodovia, entre Brusque e Nova Trento

Três carros se envolveram em acidente na rodovia Gentil Battisti Archer, entre Brusque e Nova Trento, na manhã desta segunda-feira, 1º. A colisão foi registrada por volta de 5h30, na altura do bairro Claraíba.

Segundo informações iniciais dos bombeiros, dois dos condutores ficaram feridos e foram levados ao Hospital Azambuja, em Brusque.

O motorista da Fiat Strada estava com dores mais intensas porque o cinto de segurança arrebentou. O motorista do terceiro veículo não se feriu.

Os bombeiros pedem atenção ao transitar pelo local, pois a pista está bem escorregadia.

Segundo os bombeiros, por conta do atendimento no local e a conduta dos motoristas, há muito trânsito na região.