Três corpos carbonizados são encontrados dentro de carro incendiado em São João Batista

Um caso brutal chocou o município de São João Batista, no Vale do Rio Tijucas, na noite deste sábado, 17. Três corpos carbonizados foram encontrados dentro de um carro em chamas, na Estrada Municipal Timbezinho, no bairro Timbezinho. O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado por volta das 21h45 para atender a ocorrência.



Ao chegar ao local, os bombeiros encontraram o veículo, um Corsa Sedan ou Classic, completamente tomado pelo fogo. O combate às chamas foi iniciado com água e, em seguida, os bombeiros utilizaram Líquido Gerador de Espuma com o equipamento PROPAK para conter o incêndio.

Durante a operação, um morador relatou ter ouvido um grito seguido de uma explosão. A informação levantou a suspeita de que poderia haver vítimas no interior do automóvel.

Corpos carbonizados

Com a diminuição das chamas, os bombeiros localizaram um corpo no banco traseiro e, ao abrirem o porta-malas, encontraram mais dois corpos carbonizados. Ainda conforme a análise preliminar da cena, há possibilidade de um quarto corpo no compartimento traseiro, mas isso ainda será confirmado pelas autoridades.

A Polícia Militar foi acionada e a área isolada. O Corpo de Bombeiros concluiu os trabalhos de combate, rescaldo e preservação da cena, repassando a ocorrência para a PM. As identidades das vítimas e as circunstâncias do crime ainda estão sendo apuradas.