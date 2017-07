Três equipes avançam às quartas de final do futsal dos Jogos Comunitários de Brusque

Mais três modalidades vão chegando à reta final dos Jogos Abertos Comunitários de Brusque (Jacobs) – Troféu Havan. Na noite desta ça-feira, 18, foram conhecidos os primeiros classificados do voleibol feminino, os classificados às quartas de final da bocha vale tudo masculina e as três primeiras equipes classificadas às quartas de final do futsal livre masculino.

As disputas também seguiram na canastra, disputada no Santos Dumont, e no tiro, realizado no Clube de Caça e Tiro Araújo Brusque. Essa última modalidade encerra nesta -feira, 19, enquanto que a canastra será definida na . Leia abaixo o resumo desta ça-feira de Jogos Comunitários.

Bocha Vale Tudo Masculina

A noite foi de classificação na bocha vale tudo masculina, com definição nos grupos C, D e E. Na chave C, o Poço Fundo venceu o Paquetá por 2 a 0. Mesmo assim, acabou eliminado nos critérios de desempate.

No outro jogo, o São Pedro ganhou do Bateas por 2 a 0 e classificou em primeiro do grupo. O rival encerrou com a colocação.

Agora o São Pedro aguarda o vencedor de Thomaz Coelho e São João que jogam na -feira. Quem também já está classificado é o time da Rua Nova Trento que aguarda o ganhador do confronto entre Bateas e Rio Branco.

Os outros dois jogos das quartas de finais já estão definidos. O Volta Grande venceu o Rio Branco por 2 a 0 e terminou na liderança do grupo D. A equipe agora pega o Maluche, segundo colocado do grupo A. O Steffen, primeiro colocado desta última chave encara o Planalto.

Bocha Vale Tudo Masculino – Resultados

19h30 – Chave C – Sociedade São Paulo

Poço Fundo 2×0 Paquetá

São Pedro 2×0 Bateas

19h30 – Chave D – América e Sociedade Pinheirinho

Santa Rita 0x2 Volta Grande (América)

Rio Branco 2×0 Limeira (Sociedade Pinheirinho)

19h30 – Chave E – Cancha Rio Soccer

Águas Claras OxW Rua Nova Trento

Futsal livre

Três equipes garantiram classificação às quartas de final. O São Luiz ganhou do Azambuja por 2 a 1 no primeiro jogo da noite. A equipe encara agora o Centro que passou por 3 a 1 sobre o Nova Brasília num jogo brigado, definido em duas bolas paradas.

O duelo foi repleto de cartões amarelos e muita reclamação. A equipe do Nova Brasília chegou a o jogador Léo Breno expulso. A vitória do Centro foi garantida com dois gols de Eron Kogikowski (duas vezes) e Wislan Savaris. O gol da Rua Nova Trento foi de Alexandro Nobrega.

O terceiro e último classificado da noite foi a equipe do Limeira que ganhou do Zantão por 5 a 3. A equipe aguarda agora o vencedor do confronto entre Bateas e Souza Cruz que será realizado na -feira.

Futsal Livre – Oitavas de final – Jogos na Arena Brusque

Dia 18

19h15 – São Luiz (1ºA) 2×1 Azambuja (2ºB)

20h15 – Centro (1ºC) 3×1 Nova Brasília (2ºD)

21h15 – Limeira (1ºE) 5×3 Zantão (2ºF)

Dia 20

19h15 – Bateas (1ºG) x Souza Cruz (2ºH)

20h15 – 1º de Maio (1ºH) x Volta Grande (2ºG)

21h15 – Ponta Russa (1º F) x Cedrinho (2º E)

Dia 21

19h15 – Águas Claras (1ºD) x Joaquim (2ºC)

20h15 – Rio Branco (1ºB) x Rua Nova Trento (2ºA)

Quartas de final – Jogos na Arena Brusque

Dia 21

19h15 – São Luiz x Centro

Dia 24

19h15 – Limeira x Bateas ou Souza Cruz

20h15 – 1º de Maio ou Volta Grande x Ponta Russa ou Cedrinho

21h15 – Águas Claras ou Joaquim x Rio Branco ou Rua Nova Trento

Vôlei feminino

As meninas do voleibol também saíram de quadra classificadas. A modalidade já tem definida três das quatro equipes semifinalistas da competição. Na chave B, o São Luiz venceu o Centro por 2 a 0, enquanto que o Guarani passou pelo Águas Claras pelo mesmo placar.

Agora as duas equipes se enfrentam na -feira para definirem a primeira e colocação da chave. Até o momento ambos os times somam duas vitórias em dois jogos. No grupo A, o único classificado até o momento é o Maluche que venceu os três confrontos que fez na competição. O time sacramentou o primeiro lugar nesta ça-feira ao vencer o Joaquim por 2 a 0.

A vaga ainda segue em aberta entre as comunidades São Pedro, Joaquim e Steffen. A vantagem, no entanto é do São Pedro, que só precisa de uma vitória simples sobre o Steffen para avançar. Triunfo do Steffen deixa as três comunidades empatadas e o segundo classificado do grupo será definido apenas nos critérios de desempate.

Voleibol feminino – Jogos no Colégio Cultura

19h15 – Águas Claras 0x2 Guarani (Grupo B)

20h15 – Centro 0x2 São Luiz (Grupo B)

21h – Joaquim 0x2 Maluche (Grupo A)

JOGOS DESTA -FEIRA

Canastra masculino e feminino – Continuação

Local: A partir das 19h30 no Santos Dumont

Tiro ao alvo masculino e feminino – Continuação

Local: A partir das 19h no Caça e Tiro

Bolão Bola 23 Feminino – 2ª passada

Local: A partir das 19h na Sociedade Beneficente de Brusque

Basquete Masculino – Jogos na Arena Brusque(Chave única)

19h30 – Águas Claras x São Pedro

20h30 – São Luiz x Centro

Futebol Suíço Livre – Semifinais – Jogos no Angelina

19h30 – Santa Rita x Águas Claras

2-h30 – Souza Cruz x Steffen

Voleibol Masculino – Jogos no Colégio Cultura

19h15 – Maluche x São Pedro (Grupo A)

20h15 – Centro x Águas Claras (Grupo A)

21h – Joaquim x Steffen (Grupo B)