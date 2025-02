Três escolas municipais de Brusque têm aulas suspensas por conta das chuvas

A Secretaria de Educação de Brusque anunciou, no início da noite desta quinta-feira, 13, a suspensão das aulas desta sexta-feira, 14, em três escolas: Centro de Educação Infantil (CEI) Sofia Dubiella; Escola de Ensino Fundamental (EEF) Lions Clube Companheiro Oscar Maluche; e (CEI) Emília Floriani de Oliveira.

O motivo são as fortes chuvas e vendavais desta quinta, que causaram danos nas escolas. Na EEF Oscar Maluche, árvores caíram sobre carros no estacionamento.

No caso do CEI Sofia Dubiella, apenas as atividades da creche foram suspensas. Outros alunos terão aulas mantidas, pois não houve ocorrências relacionadas às chuvas no respectivo prédio.

Conforme a Prefeitura de Brusque, equipes da Secretaria de Educação e da Defesa Civil estão nos locais.

