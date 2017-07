Casal flagra criminoso dentro de casa, reage, e ajuda polícia a prender trio, em Brusque

Daniel Morenno Azevedo e Silva, 25 anos, Jordan Jean Nascimento Silva, 25, e Harrison Wilson Santos Flores, 22, de São José, na Grande Florianópolis, foram presos em flagrante na rua Dorval Luz, no bairro Santa Terezinha, no início da tarde deste sábado, 1.

Eles foram pegos após um casal flagrar um deles dentro de casa na rua Pomerode, bairro Santa Rita. O acusado estava com uma chave de fenda, quando foi surpreendido pelo proprietário da casa, que tirou a ferramenta das mãos dele e passou a persegui-lo.

O ladrão correu em direção a um carro C4 Picasso, onde estavam dois comparsas que o aguardavam, na mesma rua. Uma das vítimas chegou a quebrar o vidro do carona com a chave de fenda.

Os três fugiram, mas o casal chamou a Polícia Militar, que os prendeu em seguida, no estacionamento do supermercado Otto Atacarejo, já na Dorval Luz. Dentro do veículo havia uma TV, notebook, mala e outros itens.

Eles confessaram ter furtado uma casa na rua José Pereira, no Nova Brasília.

O delegado plantonista decidiu autuar os três em flagrante por tentativa de furto e furto e não deve arbitrar fiança, devendo encaminhá-los para a Unidade Prisional Avançada (UPA). Todos possuem passagens anteriores na polícia.