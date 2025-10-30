Três homens morrem após grave colisão entre carro e caminhão na BR-470
Colisão aconteceu durante a madrugada desta quinta-feira, 30
Três homens morreram em grave acidente no km 109,5 da BR-470, em Apiúna, na madrugada desta quinta-feira, 30.
A colisão frontal envolveu um caminhão e um carro Gol com placa de Ibirama. Segundo o Corpo de Bombeiros Voluntários de Ibirama (CBVI), o motorista tinha 56 anos. As outras vítimas tinham 35 e 40. O motorista do caminhão, de 36 anos, saiu ileso.
A rodovia ficou parcialmente interditada durante o atendimento e os trabalhos de perícia. As causas do acidente estão sendo investigadas.
Além do CBVI, o Samu de Ibirama, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Científica e Corpo de Bombeiros da União de Ascurra atenderam a ocorrência.