Três homens morrem após grave colisão entre carro e caminhão na BR-470

Três homens morreram em grave acidente no km 109,5 da BR-470, em Apiúna, na madrugada desta quinta-feira, 30.

A colisão frontal envolveu um caminhão e um carro Gol com placa de Ibirama. Segundo o Corpo de Bombeiros Voluntários de Ibirama (CBVI), o motorista tinha 56 anos. As outras vítimas tinham 35 e 40. O motorista do caminhão, de 36 anos, saiu ileso.

A rodovia ficou parcialmente interditada durante o atendimento e os trabalhos de perícia. As causas do acidente estão sendo investigadas.

Além do CBVI, o Samu de Ibirama, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Científica e Corpo de Bombeiros da União de Ascurra atenderam a ocorrência.