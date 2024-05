Três homens são presos e um adolescente apreendido pela PM por tráfico de drogas em Brusque

Entre a tarde e a noite dessa sexta-feira, 3, a Polícia Militar atendeu duas ocorrências de tráfico de drogas em Brusque. Com isso, três homens foram presos e um adolescente apreendido.



O primeiro caso aconteceu por volta das 17h em um edifício no bairro Azambuja. A PM abordou dois homens e um adolescente nos corredores do prédio. Na busca pessoal, foram apreendidas 12 porções de crack, uma porção de 10 gramas de cocaína, e R$ 81 em espécie com os envolvidos.

Os policiais ainda encontraram mais 100 gramas de maconha, 88 porções de crack e nove gramas de cocaína nos corredores adjacentes ao local da abordagem.

Os envolvidos, dois homens, de 20 e 28 anos, e um menor de 17, foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil para as providências legais cabíveis.

O segundo caso aconteceu por volta das 22h. Durante rondas, a PM abordou uma moto na Rodovia Ivo Silveira, no bairro Steffen. Com o homem, de 31 anos, foi encontrado 200 gramas de cocaína.

Durante a abordagem, o suspeito confessou estar realizando uma entrega de drogas e indicou que havia mais entorpecentes na própria residência, localizada no bairro São Vicente, em Itajaí.

Com o apoio dos policiais de Itajaí, as equipes se deslocaram até a casa do homem e, com a autorização da mãe do envolvido, foi realizada uma busca. Na residência foram encontrados aproximadamente 1,2 kg de cocaína, duas balanças de precisão e 5 munições de 9mm intactas.

Diante dos fatos, o homem foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil para as providências legais cabíveis e a motocicleta apreendida.

As identidades dos homens não foram divulgadas.

