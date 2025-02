Três pessoas ficam feridas após acidente entre carros em Brusque

Três pessoas ficaram feridas após uma colisão entre dois carros em Brusque. O acidente aconteceu no cruzamento da avenida Primeiro de Maio com a avenida Getúlio Vargas, por volta das 0h17 deste sábado, 22.

Os veículos envolvidos eram um Fiat Uno e um Ford Ranger. Quando os bombeiros chegaram no local, o condutor do uno, um homem de 35 anos, estava dentro do carro, com o airbag acionado.

Ele apresentava um corte no pé direito. Ele foi retirado do veículo e imobilizado em maca rígida. Em seguida, foi encaminhado ao Hospital Azambuja.

Já a motorista da Ranger, uma mulher de 28 anos, estava andando pela rua na chegada dos bombeiros. Ela apresentava contusão no braço direito. O passageiro, um homem de 36 anos, apresentava um ferimento no crânio. Ambos foram atendidos e ficaram no local do acidente.

O local foi deixado aos cuidados da Polícia Militar. Não foram divulgadas mais informações.

