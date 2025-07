Três pessoas ficam feridas após acidente na madrugada na Beira Rio, em Brusque

Três pessoas ficaram feridas após um acidente envolvendo dois carros na avenida Bepe Roza, a Beira Rio, em Brusque, na madrugada deste domingo, 27.

O acidente aconteceu por volta de 1h e envolveu um Ford Fiesta e um VW Gol. No primeiro carro, estava um homem de 45 anos, que relatou dores no peito e apresentava marca do cinto de segurança. Ele foi conduzido ao Hospital Azambuja.

No Gol, estavam um homem de 29 anos, o motorista, que sofreu um corte na língua e na boca, lesão no rosto, sangramento nasal e marca do cinto de segurança. Ele também foi levado ao hospital. A carona também se feriu, mas foi levada pelo Samu ao hospital. Não há informações sobre os ferimentos sofridos por ela.

A Polícia Militar também foi acionada.