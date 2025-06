Três pessoas ficam feridas após colisão entre caminhão e carro em Botuverá: “capô se abriu e bloqueou visão do motorista”

Três pessoas ficaram feridas em um acidente de trânsito registrado na tarde de sexta-feira, 13, na rodovia Pedro Merizio (SC-486), em Botuverá. A colisão envolveu um carro e um caminhão e aconteceu por volta das 15h.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), a colisão ocorreu quando o capô do caminhão, com placas de Botuverá, ‘se abriu para a frente’ durante o trajeto no sentido Botuverá-Brusque e bloqueou a visão do motorista.

Sem enxergar a pista, ele perdeu o controle e desviou para o centro dela. Nesse momento, um Renault Duster, com placas de Vidal Ramos, tentou ultrapassar o caminhão e colidiu com o rodado dianteiro do veículo maior.

O impacto causou ferimentos leves nos três ocupantes do Duster: o motorista, de 46 anos, e dois passageiros, um homem de 74 e uma mulher de 68. Todos foram encaminhados ao Hospital Azambuja, em Brusque, pelo Corpo de Bombeiros.

Os três permaneciam em atendimento médico no momento do registro da ocorrência e, por isso, não foi possível colher depoimentos.

O condutor do caminhão, de 33 anos, não se feriu e não apresentava sinais de alteração na capacidade psicomotora, conforme avaliação da PMRv. Os veículos envolvidos foram retirados da via, e o carro foi removido ao pátio por falta de responsável no local para realizar a guarda.

O acidente aconteceu em trecho de pista simples, sem sinalização horizontal e vertical devido às obras de reforma na rodovia. A região, em perímetro rural, também não conta com iluminação pública, e no momento do acidente chovia. A velocidade permitida no local é de 80 km/h.