Três pessoas ficam feridas após colisão entre motocicletas no Guarani, em Brusque

Três pessoas ficaram feridas após um acidente entre duas motocicletas na rua Ernesto Bianchini, no bairro Guarani, em Brusque. A colisão aconteceu na noite da quarta-feira, 5, por volta das 22h30.

No local, foi constatado que as motos, ambas modelos Honda CG Titan, colidiram frontalmente. A primeira moto, era conduzida por um homem de 24 anos. Ele foi encontrado sentado na via, consciente e orientado, com sinais vitais estáveis.

O motociclista relatava dores no membro superior esquerdo, que apresentava sinais de possível fratura na região clavicular. O Corpo de Bombeiros imobilizou o braço do ferido e o levou para o pronto-socorro do Hospital Azambuja.

A garupa da motocicleta, uma mulher de 24 anos, estava caída no chão. Assim como o condutor, ela estava consciente e orientada, com sinais vitais estáveis, mas relatava dores na região lateral direita da pelve. Após ser imobilizada, também foi conduzida ao hospital.

A segunda moto envolvida no acidente, com placa de Brusque, era pilotada por um homem de 45 anos. Ele foi encontrado caído na via, já sem capacete, com hematomas visíveis na face e suspeita de traumatismo craniano encefálico, além de um ferimento na região esquerda da testa e dentes quebrados.

A vítima foi atendida pelo Samu e, devido à gravidade dos ferimentos, foi encaminhada ao Hospital Azambuja para receber cuidados médicos.

