Três pessoas ficam feridas após colisão frontal entre carros no Guarani

Três pessoas ficaram feridas após uma colisão frontal entre dois carros na noite deste domingo, 16, na rua Frederico Petrusky, no bairro Guarani, em Brusque.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu por volta de 20h15 e envolveu um Ford Ka e um Palio. No Ka, estava um homem de 64 anos, que sofreu ferimentos no rosto. Ele foi levado ao pronto socorro pelo Samu.

A condutora do Palio, de 73 anos, apresentava suspeita de fratura nas costas, relatava dificuldade respiratória e relatou ferimento na boca. Já o seu marido estava com dor na região abdominal. Eles foram levados ao hospital pelos bombeiros.

Leia também:

1. Identificado jovem que morreu em grave acidente em Itajaí

2. Colisão entre motocicletas na rodovia Antônio Heil deixa três feridos em estado grave

3. Fora dos padrões: prefeitura explica fechamento do Abatedouro Municipal de Botuverá

4. Saiba o que irá abrir no lugar da Americanas no centro de Brusque

5. Hospital Azambuja faz história e realiza as primeiras cirurgias robóticas de Brusque

Assista agora mesmo!

Kai-Fáh: Luciano Hang foi dono de bar em Brusque, onde conheceu sua esposa: