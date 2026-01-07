Três pessoas ficam feridas em acidente de trânsito no Limeira, em Brusque

Uma colisão entre um carro e uma motocicleta deixou três pessoas feridas na tarde desta quarta-feira, 7, no bairro Limeira, em Brusque. O acidente ocorreu na rótula da rua Luiz Maffezzolli.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para prestar socorro no local por volta das 13h50.

Segundo informações preliminares, a condutora do carro não percebeu a motocicleta e só a viu quando já estava entrando na rótula, não conseguindo evitar a colisão. Os dois ocupantes da motocicleta caíram na via.

Na chegada da equipe de resgate, um deles apresentava ferimento no pé, enquanto o outro tinha lesões pelo corpo. A condutora do carro sofreu apenas escoriações. Os três foram encaminhados ao hospital para atendimento médico.

Colaborou: Hérika Smaniotto

