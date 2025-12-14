Três pessoas morrem em grave acidente em rodovia de Blumenau

Três pessoas morreram em grave acidente envolvendo dois carros na SC-108, em Blumenau, na noite deste sábado, 14. A colisão ocorreu por volta de 20h45, perto do limite com Massaranduba.

De acordo com os bombeiros, as três vítimas fatais estavam no mesmo carro, que tinha quatro ocupantes. Dois deles ficaram presos às ferragens e tiveram os óbitos constatados ainda no local.

Um outro ocupante foi socorrido e conduzido ao hospital, enquanto o outro não resistiu aos ferimentos e também teve o óbito confirmado no local.

Já no outro carro estava apenas o condutor, que recebeu atendimento do Samu e foi encaminhado ao hospital.

Após a conclusão dos trabalhos de resgate e atendimento, a cena foi isolada e permaneceu sob responsabilidade da Polícia Militar Rodoviária e da Polícia Científica, que assumiram os procedimentos legais.

O Corpo de Bombeiros não divulgou detalhes sobre idade e identificação das vítimas.

