Três pessoas são esfaqueadas na Praia Central de Balneário Camboriú

Um homem esfaqueou três pessoas na Praia Central de Balneário Camboriú. Elas foram socorridas e passam bem. O crime ocorreu na tarde desta quinta-feira, 1º. O suspeito estaria alterado e, após o crime, foi contido por pessoas que estavam na região.

Segundo a Secretaria de Segurança e Ordem Pública de Balneário Camboriú, uma das vítimas disse que o homem passou a jogar areia em uma família, em tom de provocação. Na sequência, ele esfaqueou dois destes familiares e fugiu ao sentido norte da praia.

Durante a fuga pela Avenida Atlântica, ele esfaqueou uma terceira pessoa. Assim, foi contido. A Guarda Municipal atendeu à ocorrência e o suspeito foi conduzido à Central de Plantão Policial da Polícia Civil. A prefeitura se manifestou, em nota.

Nota na íntegra

A Prefeitura de Balneário Camboriú, por meio da Secretaria de Segurança e Ordem Pública, informa que o suspeito de agredir três pessoas com golpes de faca no final da tarde desta quinta-feira, 1°, na Praia Central, foi preso pela Guarda Municipal e encaminhado para a Central de Plantão Policial da Polícia Civil (CPP). O caso foi registrado por volta das 17h30, sendo a ocorrência prontamente atendida pela GM (Guarda Municipal).

Em relato à Guarda Municipal, uma das vítimas disse que estava na faixa da areia com a família quando um homem passou a provocá-los e a jogar areia contra eles, visivelmente alterado. Ao pedir para ele parar, dois homens da mesma família foram agredidos com uma faca de porte médio que o suspeito portava.

Em seguida, o homem fugiu pela Avenida Atlântica na direção Norte, e acabou ferindo uma terceira pessoa, funcionário de um quiosque. O suspeito foi perseguido por populares e acabou detido por guardas municipais, que o conduziram para o CPP para a lavratura da prisão em flagrante.

As três vítimas atingidas por golpes de faca foram conduzidas pelo Corpo de Bombeiros Militar e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Barra e Hospital Regional Ruth Cardoso. As vítimas não sofreram ferimentos graves e se encontram bem.

Assista agora mesmo!

Chegada do asfalto entre Brusque e Botuverá trouxe alívio, mas obra enfrentou desafios:

