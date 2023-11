Três pessoas são hospitalizadas após colisão frontal entre dois carros em rodovia de Itajaí

Três pessoas foram hospitalizadas após uma colisão frontal entre dois carros na SC-412, em Itajaí, na manhã da segunda-feira, 20. O acidente aconteceu por volta das 11h45 no quilômetro 7.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), o acidente envolveu um Renault Kwid, com placas de Blumenau, conduzido por um homem de 31 anos, que tinha uma passageira de 31, e um Peugeot Allure, com placas de Itapema, conduzido por uma jovem de 26 anos.

O condutor do Kwid sofreu lesões leves e foi levado a UPA do bairro Cordeiros. Já a passageira sofreu lesões graves e foi levada ao Hospital Marieta Konder Bornhausen.

A condutora do Allura foi levada a UPA com lesões leves. Por causa de todos os envolvidos terem sido hospitalizados, não foi possível a polícia colher o depoimento deles.

Conforme um levantamento feito pela PMRv no local do acidente, foi constatado que o Kwid transitava no sentido Itajaí-Ilhota e o Allure transitava no sentido contrário da pista.

Segundo uma testemunha, o Allure invadiu a pista contrária e colidiu de frente contra o Kwid.

