Três pilotos de Brusque conquistam títulos em diferentes categorias do Adventure Cup em Tijucas
Todos competem pela equipe Bompack Racing, tradicional no rally brasileiro
O bairro-cidade Flores de Sal, em Tijucas, foi palco neste final de semana, 28 e 29, da etapa decisiva do Adventure Cup, o maior Campeonato de Rally Baja do Brasil, 100% sinalizado para motos, quadriciclos, big trails e UTVs.
O evento atraiu pilotos e público para a 7ª etapa da temporada, incluindo o Super Prime, prova que define os campeões da competição. Durante a competição, Brusque brilhou na disputa de UTVs, com três títulos conquistados por pilotos da equipe Bompack Racing.
Tiago Nascimento faturou o título geral de UTV, enquanto Manu Paegle venceu a categoria UTV 03 e Deni Nascimento levou a UTV 01.
A equipe já acumula uma longa lista de conquistas: é hexacampeã brasileira de Rally, tricampeã do Rally dos Sertões e pentacampeã do Rally RN.
Com o resultado, Brusque se destaca mais uma vez no cenário nacional do rally, consolidando a Bompack Racing como uma das equipes mais vitoriosas do país.
