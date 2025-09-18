Três pugilistas do projeto Meninos do Boxe disputam Brasileiro de categorias de base

O projeto Meninos do Boxe, de Brusque, terá três atletas no Campeonato Brasileiro Cadete e Juvenil, que será realizado de domingo, 21, a sábado, 27, no ginásio Pelezão, na Lapa, em São Paulo (SP).

Stephany Nascimento, de 15 anos, participa pela segunda vez da competição. Em 2024, obteve medalha de bronze. Ela compete na categoria 50 kg e vem da conquista do Cinturão de Ouro, com vitória sobre Maria Eduarda, do Team Jessica, de São Francisco do Sul.

Os outros dois pugilistas são estreantes na competição. Murilo Alflen, de 14 anos, compete na categoria 75 kg. Ana Flávia Koester compete na categoria 57 kg.

O trio conquistou ouro no Campeonato Catarinense, realizado em abril. A competição teve o Meninos do Boxe foi a melhor equipe, com seis medalhas de ouro, três de prata e duas de bronze.

Assista agora mesmo!

Mini Fazenda Colcci: como tudo começou e por que acabou em Brusque:

